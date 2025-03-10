Змеелов Старков: защититься от гадюк можно при помощи правильно подобранной одежды и обуви

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Гадюки не являются агрессивными змеями по своей природе, однако они представляют угрозу для детей, пожилых людей и домашних животных. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на серпентолога и змеелова Владислава Старкова.

Эксперт подчеркнул, что основная опасность гадюк заключается в их яде, токсины которого разрушают кровеносные сосуды и вызывают некроз тканей. Для взрослого человека укус вряд ли будет смертельным, но для детей, пожилых людей и домашних животных последствия нападения гадюки могут быть намного серьезнее.

При этом, по словам эксперта, гадюки не нападают первыми. Они могут укусить, если почувствуют угрозу, например, когда на них наступили. Чаще всего гадюк можно встретить в лесах, на опушках, вблизи болот и водоемов. Но в последнее время змеи все чаще встречаются на дачных участках.

"На дачные участки змей может привлечь удачный микроклимат: они могут спасаться от жары. Важно поддерживать порядок, не устраивать склады строительного мусора, которые могут стать укрытием для змей. Они любят заселяться в такие места", – предупредил Старков.

Серпентолог отметил, что защититься от змей можно при помощи правильно подобранной одежды и обуви. Предпочтение стоит отдавать высоким сапогам и плотным брюкам. Также в лесу и других местах, где могут обитать гадюки, необходимо смотреть под ноги, особенно в высокой траве или на тропинках, где гадюки часто греются на солнце.

Старков также посоветовал не провоцировать змей. Поэтому при встрече с гадюкой необходимо медленно отойти на безопасное расстояние, не пытаясь поймать или прогнать змею. Также, по словам эксперта, важно объяснить детям, как выглядит гадюка и почему к ней нельзя подходить. Кроме того, родителям стоит запретить детям играть в высокой траве или возле водоемов без присмотра.

Домашних животных при этом необходимо выгуливать на поводке. Также стоит приучить своего питомца не подходить к змеям.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин рассказал, что змеи в Москве станут активными при устойчивой среднесуточной температуре минимум в плюс 10 градусов. По его словам, обычно это происходит в 15–20-х числах апреля.

