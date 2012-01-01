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07 марта, 17:48

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Ученый Марьинский спрогнозировал раннее появление комаров при условии теплой весны

Природный сбой? Какие животные и насекомые могут проснуться в Москве раньше срока

В Москве установилась теплая погода, а снежный покров полностью сошел – те же условия ожидаются и на следующей неделе. На этом фоне многие представители столичной фауны могут начать выходить из спячки раньше обычного, предупреждают эксперты. Появления каких насекомых и животных ждать в первую очередь – в нашем материале.

Весна в городе?

Фото: 123RF/martinsvanags

С начала месяца температура в Москве держится выше 0 градусов – это позволяет говорить о наступлении в городе метеорологической весны с опережением графика на три недели. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, начало марта отметилось новыми температурными рекордами. В частности, в ночь на 7 марта столбики термометров на главной метеостанции ВДНХ достигли значений в плюс 6,4 градуса – это на 12 градусов выше нормы для марта и апреля и почти соответствует показателям мая. Притом что предыдущее максимальное значение фиксировалось в 2020 году и составило плюс 5,5 градуса.

"По метеостатистике, ночные оттепели в начале марта случаются довольно редко – в среднем один раз в 10 лет", – добавил синоптик.

Тишковец также отметил, что 7 марта в Москве и области окончательно сошел снежный покров из-за рекордного тепла. Линия сугробов таким образом отошла на 230–280 километров на восток от города, а через неделю уйдет еще на 200 или 300 километров.

Плюсовые температуры сохранятся и в начале предстоящей недели. 10 и 11 марта ожидается солнечная, сухая погода и 10 градусов тепла, рассказал в беседе с Москвой 24 руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Со среды, 12 марта, с запада подойдет облачная система. Поэтому будет меньше прояснений, возможны небольшие осадки в виде дождя. Температура будет порядка плюс 4–7 градусов.
Александр Шувалов
руководитель прогностического центра "Метео"

Однако говорить об окончательном наступлении весны в столичном регионе пока преждевременно. По словам синоптика, 17 марта ожидается резкое похолодание, которое вынудит москвичей "достать зимнюю одежду". О возможном снеге и заморозках в Москве также предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пробуждение раньше времени?

Фото: 123RF/pitiyaphinjongsakundit

На фоне оттепели в столице уже начали пробуждаться ежи, а если условия метеорологической весны сохранятся, из зимней спячки могут выйти и другие животные. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился кандидат биологических наук, зоолог Филипп Тумасьян.

Ежи просыпаются, когда сходит снег. А вот для того, чтобы пробудились другие виды, должны настать устойчивые положительные температуры. Тогда зимовка прекратится у земноводных – например змей, лягушек. А конкретно в Подмосковье – у сонь.
Филипп Тумасьян
кандидат биологических наук, зоолог

Те же условия необходимы и для появления насекомых, которые переживают зиму в стадии яиц или личинок, рассказал Москве 24 научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

"Обычно личинки кровососущих комаров, например, начинают развиваться из перезимовавших яиц в конце апреля-начале мая, а взрослые особи вылетают во второй половине мая. Но это может произойти и преждевременно, если весна придет раньше", – отметил специалист.

В то же время бабочки, комары, жуки, которые впадают в спячку во взрослом состоянии, просыпаются сразу же после наступления тепла. И чем выше температура – тем больше особей пробуждается.
Вадим Марьинский
научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ

В целом, теплая зима – еще и благоприятная ситуация для увеличения численности животных, что и может произойти в столице предстоящей весной, указал зоолог Филипп Тумасьян. Однако утверждать это наверняка пока невозможно, подчеркнул он.

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Лукинова Анна

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