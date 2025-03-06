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06 марта, 16:35

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Синоптик Вильфанд: снег и заморозки ожидаются в Москве в марте

Москвичей предупредили о "возвратных заморозках" и снеге в марте

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Снег и заморозки ожидаются в Москве в марте. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Есть такое понятие – возвратные заморозки, они бывают и весной, и даже летом. И снега в марте еще обязательно подсыплет!" – сказал специалист и уточнил, что снег будет легким и пушистым, поэтому сразу растает.

Вильфанд добавил, что снег в столице обычно сходит в первой декаде апреля, а в начале марта высота снежного покрова может достигать 36–37 сантиметров.

С прогнозом о снегопадах согласился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, снег пойдет в городе после 15 марта.

При этом главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что минимум до 12 марта в городе будет на 5–7 градусов теплее обычного. Температура воздуха ожидается в пределах от 8 до 10 градусов.

Температура воздуха в Москве в четверг, 6 марта, достигла 6,8 градуса. Это на 0,4 градуса выше, чем было в этот же день 30 лет назад. Такие показатели обновили суточный рекорд максимальной температуры воздуха в городе, указал ранее Леус. С его слов, такой рекорд в марте 2025 года в Москве будет не единственным.

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