Синоптик Позднякова: подснежники появятся в Московском регионе раньше срока

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Подснежники появятся в Московском регионе раньше срока, сообщила главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, обычно подснежники появляются, когда в регионе устанавливается среднесуточная положительная температура, то есть с 20 по 31 марта. Однако в этом году цветы можно будет заметить на 2–3 недели раньше положенного срока из-за прогнозируемых волн тепла.

Раннее появление подснежников спровоцировано отсутствием снежного покрова в январе и феврале, что позволило солнцу прогреть открытые участки почвы, обратила внимание Позднякова. Она также напомнила, что первоцветы были замечены еще в начале года в Москве и в прошлом месяце – в Подмосковье.

"Такое раннее появление подснежников может сигнализировать о климатических изменениях в природе", – написала синоптик в телеграм-канале.

Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин спрогнозировал в столице заметное потепление с 8 по 11 марта. С его слов, в этот период дневная температура поднимется до 10–12 градусов. Плюсовые значения ожидаются и в ночные часы.

При этом синоптик Евгений Тишковец отметил, что в ближайшие выходные в Москве столбик термометра может подняться до отметки в плюс 14 градусов. Он не исключил возможность установления нового рекорда для этого дня.