Первые почки набухли на деревьях в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На деревьях в Москве появились первые набухшие почки. Об этом рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин в беседе с РИА Новости.

На сирени и других деревьях в городе началось набухание почек, отметил специалист. В первую очередь почки появляются на осине, ольхе, а также на деревьях и кустарниках семейства ивовых.

"Но это не значит, что все скоро распустится. Листья, вероятно, распустятся в апреле", – подчеркнул Кунафин.

Между тем специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что в столице в конце недели ожидается заметное потепление. Всплеск тепла, по словам синоптика, произойдет с 8 по 11 марта. В этот период дневная температура поднимется до 10–12 градусов.

Кроме того, в Международный женский день, 8 Марта, в Москве ожидается до плюс 8 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что до этого в городе будет наблюдаться "мрачная" погода, которая связана с зоной пониженного давления и циклонической деятельностью. При этом будет тепло.