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04 марта, 07:30

Общество

Климатическая весна в Москве может наступить раньше срока

Климатическая весна в Москве может наступить раньше срока

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В этом году климатическая весна в столице может прийти раньше обычного, сообщают синоптики. Экологи между тем предупреждают о последствиях зимних погодных аномалий, с которыми столкнулась вся страна. На юге России наблюдаются аномальные холода и снегопады, в то время как в центральной части страны зима выдалась слишком теплой и бесснежной.

Метеорологи объясняют это явление сильным зональным потоком воздуха из Северной Атлантики, который принес в центральные регионы теплые морские воздушные массы. Но несмотря на глобальное потепление, кардинальных изменений климата в ближайшее время не ожидается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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