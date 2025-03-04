Климатическая весна в Москве может наступить раньше срока

В этом году климатическая весна в столице может прийти раньше обычного, сообщают синоптики. Экологи между тем предупреждают о последствиях зимних погодных аномалий, с которыми столкнулась вся страна. На юге России наблюдаются аномальные холода и снегопады, в то время как в центральной части страны зима выдалась слишком теплой и бесснежной.

Метеорологи объясняют это явление сильным зональным потоком воздуха из Северной Атлантики, который принес в центральные регионы теплые морские воздушные массы. Но несмотря на глобальное потепление, кардинальных изменений климата в ближайшее время не ожидается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.