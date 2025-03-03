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03 марта, 07:45

Политика

В России могут создать реестр для добровольного запрета на азартные игры

В России могут создать реестр для добровольного запрета на азартные игры

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В Госдуме предложили создать реестр, который позволит гражданам добровольно ограничить себе доступ к азартным играм. По замыслу авторов инициативы, люди смогут вносить себя в базу на срок от трех месяцев до пожизненного запрета. Это поможет защититься от негативных последствий игровой зависимости.

Также депутаты предлагают автоматически вносить в реестр тех, у кого есть подтвержденные долги по кредитам, штрафам и другим обязательным платежам. Снять запрет можно будет только после погашения задолженностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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