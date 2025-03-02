Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил избранного президента Абхазии Бадру Гунбу с победой на выборах. Поздравительная телеграмма была опубликована пресс-службой Кремля.

"Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности", – заявил российский президент.

Также Путин выразил надежду, что союзнические отношения между Россией и Абхазией будут продолжать укрепляться при новом президенте республики.

Второй тур выборов главы Абхазии прошел в субботу, 1 марта. В результате победу одержал Будра Гунба, который набрал 54,73% голосов.

После выборов Гунба назвал свою победу победой абхазского народа ради будущего страны.