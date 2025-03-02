Бадра Гунба избран президентом Абхазии по итогам второго тура выборов

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Будра Гунба избран президентом Абхазии, во втором туре выборов он набрал 54,73% голосов. Об этом сообщил председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан.

"По предварительным итогам голосования Ардзинба Адгур набрал 41,54%, что составляет 41 708 человек. Гунба Бадра набрал 54,73%, что составляет 54 954 человека", – приводит слова Маршана РИА Новости.

Также, по словам главы ЦИК Абхазии, при проведении второго тура выборов президента были зафиксированы нарушения. Однако они не оказали влияния на итоги голосования, так как между кандидатами довольно большой разрыв, который составляет более 13%.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел в субботу, 1 марта.

Ранее Гунба уже объявил о своей победе во втором туре выборов главы республики в ходе встречи со своими сторонниками. Избранный президент назвал свою победу победой абхазского народа ради будущего страны.