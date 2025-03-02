Гунба объявил о своей победе во втором туре выборов президента Абхазии

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба объявил о своей победе во втором туре выборов главы республики. Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками.

"Вам всем известны предварительные результаты, этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное – это результат голосования нашего народа", – цитирует политика ТАСС.

Гунба назвал свою победу победой абхазского народа ради будущего страны.

По предварительным данным местных СМИ, Гунба лидирует в ходе второго тура выборов с 61,77% голосов, тогда как его основной соперник – Адгур Ардзинба – заручился поддержкой лишь 38,23% голосов.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел в субботу, 1 марта. В нем участвовали два кандидата: председатель оппозиционной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба и вице-президент республики Бадра Гунба.

Ближе к вечеру председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан признал второй тур выборов состоявшимся.