ЦИК признала второй тур выборов президента Абхазии состоявшимися

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Второй тур президентских выборов в Абхазии признан состоявшимся. Об этом в ходе брифинга заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан.

"Сегодня к 15:00 (по московскому времени. – Прим. ред.) выборы можно признать состоявшимися по Республике Абхазия, так как проголосовали 43%, что составило 62 852 человека", – приводит слова Маршана ТАСС.

Второй тур выборов президента Абхазии проходит в субботу, 1 марта. В нем участвуют два кандидата: председатель оппозиционной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба и вице-президент республики Бадра Гунба.

В Москве работает экстерриториальный избирательный участок. Граждане Абхазии могут проголосовать на улице Шаболовка, 36, в здании 164-й библиотеки с 08:00 до 20:00. После этого начнется подведение итогов.