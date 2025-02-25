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В Абхазии усилят контроль на границе с Россией в преддверии выборов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу исполняющего обязанности главы республики Валерия Бганбы.

"Бганба поручил руководству СГБ (Службы государственной безопасности. – Прим. ред.) усилить контроль граждан, пересекающих государственную границу по реке Ингур и на КПП "Псоу" с 27 февраля по 1 марта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера необходима для обеспечения безопасности во время голосования.

Первый тур выборов президента Абхазии прошел 15 февраля. ЦИК признала выборы состоявшимися. Во второй тур, который запланирован на 1 марта, прошли два кандидата – Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Они набрали 46,38 и 36,92% голосов соответственно.