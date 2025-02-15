ЦИК объявила выборы президента Абхазии состоявшимися

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Президентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися, явка избирателей составила чуть более 55%, заявил председатель Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан.

"Для признания выборов состоявшимися по абхазскому законодательству необходимо, чтобы в них приняло участие больше половины избирателей, внесенных в списки. Этот порог преодолен, выборы состоялись", – приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что к 18:00 проголосовали 79 тысяч избирателей. При этом всего в списки избирателей было включено 134 500 человек.

Президентские выборы проходят в Абхазии в субботу, 15 февраля. По информации ЦИК, для проведения выборов оборудованы 152 избирательных пункта в самой республике и еще два в России – в Москве и Черкесске.

Предварительные итоги голосования будут известны в воскресенье, 16 февраля. Согласно законодательству республики, избранным президентом признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Между тем все пять кандидатов на должность президента Абхазии, среди которых политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в РФ Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал, уже проголосовали на выборах.