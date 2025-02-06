Россия и Абхазия пересмотрят инвестсоглашение

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Россия и Абхазия намерены пересмотреть свое инвестиционное соглашение, рассказал заместитель председателя российского правительства Александр Новак после обсуждения этого вопроса с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.

"Мы вернемся к его рассмотрению и обеспечим, безусловно, баланс взаимных интересов, в том числе населения и бизнеса Абхазии. Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон", – передает ТАСС его слова.

Гунба, в свою очередь, заверил, что республика продолжит обеспечивать условия для привлечения инвестиций из России. Соглашение должно учитывать интересы как граждан, так и бизнес-сообществ, добавил политик.

"За последние годы более 25 миллиардов рублей привлечено в рамках нашей деятельности в виде инвестиций в экономику Абхазии. И мы будем создавать дополнительные благоприятные условия", – резюмировал он.

В ноябре 2024 года по республике прокатилась волна акций из-за выступления оппозиции против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране. Итогом стала отставка президента Аслана Бжании. Вместо него к исполнению обязанностей президента государства приступил Гунба.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявляла, что России нельзя потерять Абхазию. Она сравнила это с самоубийством.

Абхазия будет прилагать усилия по укреплению отношений с Россией, пообещал Гунба. По его словам, необходимо сохранять стабильность и сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.