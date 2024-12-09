РИА Новости: Госдума отложила ратификацию протокола к торговому договору с Абхазией

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума отложила ратификацию протокола к торговому договору с Абхазией, рассказал источник в нижней палате парламента.

"О других решениях Совета Думы <...> на более поздний срок перенесена ратификация протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами (№ 764425-8)", – передает РИА Новости слова источника.

Ранее депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов юридических лиц из России на территории страны. Это соглашение было подписано в Москве в конце октября.

Однако оппозиция Абхазии выступила против соглашения об инвестициях. На этом фоне 11 ноября в стране начались протесты. Уже 15 ноября протестующие взяли под контроль правительственные здания в Сухуме.

После этого представители власти и оппозиции Абхазии начали переговоры по выходу из сложившегося внутриполитического кризиса. По их результатам президент Аслан Бжания подал заявление об отставке, а оппозиция согласилась покинуть правительственный комплекс.

3 декабря депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения. Депутат Госдумы Светлана Журова, в свою очередь, выразила надежду, что Абхазия пересмотрит свое решение. У РФ есть договоренности о защите инвестиций со многими странами, они являются выгодными для обеих сторон, напомнила она.

