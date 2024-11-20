Исполняющий обязанности главы Абхазии принял отставку премьер-министра

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Исполняющий обязанности главы Абхазии Бадра Гунба принял отставку премьер-министра государства Александра Анкваба, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента.

Указом Гунбы исполняющим обязанности премьер-министра назначен Валерий Бганба. Кабинет министров республики продолжит выполнять свои полномочия.

Гунба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии 19 ноября. Он будет управлять страной до президентских выборов, которые, возможно, пройдут в досрочном порядке 15 февраля 2025 года.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиция выступила против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране. Уже 15-го числа протестующие взяли под контроль правительственные здания в столичном Сухуме.

По итогам переговоров между властями и оппозицией президент Аслан Бжания подал заявление об отставке, а оппозиция, в свою очередь, согласилась освободить правительственный комплекс. Позже парламент республики принял отставку Бжании.