Песков заявил, что Россия выступает за скорейшую нормализацию ситуации в Абхазии

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Россия выступает за скорейшую нормализацию ситуации в Абхазии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отношения России и Абхазии политик назвал важным приоритетом российской внешней политики. Москва хочет, чтобы ситуация в республике оставалась в конституционном русле, подчеркнул Песков.

Акции протеста в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиционеры не согласились с ратификацией соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.

15 ноября протестующие взяли под свой контроль комплекс правительственных зданий в Сухуме, после чего власти начали готовиться к отзыву законопроекта.

Помимо этого, участники протестов потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.

Ситуацию в Сухуме глава республики назвал попыткой государственного переворота. Однако силовое урегулирование может привести к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису, уверен Бжания.