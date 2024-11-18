18 ноября, 12:49Политика
Песков заявил, что Россия выступает за скорейшую нормализацию ситуации в Абхазии
Фото: kremlin.ru
Россия выступает за скорейшую нормализацию ситуации в Абхазии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отношения России и Абхазии политик назвал важным приоритетом российской внешней политики. Москва хочет, чтобы ситуация в республике оставалась в конституционном русле, подчеркнул Песков.
Акции протеста в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиционеры не согласились с ратификацией соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.
15 ноября протестующие взяли под свой контроль комплекс правительственных зданий в Сухуме, после чего власти начали готовиться к отзыву законопроекта.
Помимо этого, участники протестов потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.
Ситуацию в Сухуме глава республики назвал попыткой государственного переворота. Однако силовое урегулирование может привести к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису, уверен Бжания.
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