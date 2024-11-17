Президент Абхазии Бжания назвал события в Сухуме попыткой госпереворота

Фото: 123RF/schan

Президент Абхазии Аслан Бжания назвал события в Сухуме 15 ноября попыткой госпереворота. Он заявил, что остается избранным президентом республики с точки зрения закона. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, найти компромисс с оппозицией не удалось ни по каким вопросам. Позиция президента, правительства и властей Абхазии будет носить неизменный характер, подчеркнул Бжания.

Он считает, что абхазская оппозиция, заявляющая о широкой поддержке со стороны народа, должна доказать это на выборах. Более того, политический кризис в республике не стал необратимым, его можно преодолеть на основе предложенного правового решения, уточнил глава государства.

"Протестующие освобождают комплекс зданий, после чего президент и парламент принимают необходимые правовые акты. Президент подает в отставку, идет процесс выборов, и в рамках выборного процесса определяются предпочтения наших граждан", – пояснил Бжания.

Кроме того, продолжил он, республике необходимо сейчас решать более сложные и острые вопросы, чем соглашение с Россией об инвестпроектах на территории Абхазии. После того как они будут решены, власти будут думать о дальнейшей судьбе соглашения, добавил президент Абхазии.

Акции протеста начались в республике 11 ноября. Оппозиционеры выступили против ратификации соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.

15 ноября протестующие взяли контроль над комплексом правительственных зданий в Сухуме. После этого власти начали готовиться к отзыву законопроекта.

Согласно последним данным, в результате беспорядков пострадали 14 человек.

Также протестующие потребовали, чтобы Бжания покинул свой пост. Он, в свою очередь, согласился подать в отставку, если оппозиционеры покинут правительственный комплекс.