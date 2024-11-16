Президент Абхазии уйдет в отставку, когда оппозиционеры освободят парламент

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с народом и заявил, что подаст в отставку, но когда оппозиционеры покинут правительственный комплекс в столице. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что в таком случае он планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

"Не получится у них, как в 2014 году, захватить власть. Я никуда сбежал, я в Абхазии и никуда не собираюсь уходить. Я здесь не за то, чтобы сохранить кресло президента", – уточнил он.

Беспорядки в Абхазии начались 11 ноября на фоне недовольства оппозицией возможной ратификацией соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. 15 ноября протестные акции продолжились и представители оппозиции захватили весь комплекс правительственных зданий в Сухуме.

Власти в ответ на это стали отзывать документ. Оппозиция же потребовала президента уйти в отставку. Однако, сначала Бжания отказался и уехал в село Тамыш.

По последним данным, число пострадавших из-за беспорядков в центре столицы достигло 14 человек.

