В Абхазии протестующие перекрыли главный мост в Сухуме

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Более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума в Абхазии, передает РИА Новости.

Как говорят сами протестующие, движение будет перекрыто, пока власти не выполнят требование выпустить из изолятора временного содержания шестерых активистов.

"Мы приняли решение пропускать скорую помощь, также помогаем пешеходам, если им нужно перенести чемоданы или другой груз, организован трансфер в Сочи и Сухум", – рассказал один из манифестантов Леван Инапшба.

Протестующие, которые выступают против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, заблокировали также нижний Гумистинский и Кодорский мосты в Сухуме.

Акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял в окончательном чтении закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в Абхазии.

Соглашение было подписано 30 октября, теперь его должен ратифицировать абхазский парламент. При этом осведомленные источники заявляют, что вопрос ратификации соглашения планируется рассмотреть 15 ноября.

Между тем парламент Абхазии начал принимать обещанные российской стороне законопроекты после того, как РФ приостановила финансирование соцпрограмм республики. Так, депутаты ратифицировали Соглашение между Абхазией и РФ "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам".

По мнению экспертов, РФ частично приостановила социально-экономическую помощь Абхазии из-за сближения с Грузией. Вместе с тем российским туристам в Абхазии не стоит опасаться сложностей из-за принятого решения, заверили специалисты.