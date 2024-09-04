Россия приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии

Фото: телеграм-канал "Медиацентр МИД Абхазии"

Россия с 1 сентября 2024 года приостановила социальные выплаты учителям, врачам и силовым структурам Абхазии, заявил министр иностранных дел страны Сергей Шамба.

"Кроме того, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с необходимостью которого мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам", – цитирует его ТАСС.

Также Шамба прокомментировал протокол совещания замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжании, в котором содержался пункт о якобы взятии обязательства до 20 сентября предоставить Москве данные о депутатах местного парламента и абхазской оппозиции, которые имеют российское гражданство и действуют в ущерб РФ в целях лишения их гражданства.

"Встреча состоялась 19 августа в администрации президента России, сам протокол составлен 26 августа. Наш президент уже не присутствовал при подписании этого документа и также не может подтвердить. Единственное, что он сказал, что не брал на себя такие обязательства и его комментарий опубликован на официальном сайте", – добавил глава абхазского ведомства.

Также МИД страны официально не получал протокол, поэтому не может определить его как подлинный. В том же протоколе, распространенном в местных социальных сетях, говорилось о необходимости приостановить часть российской финансовой помощи Сухуму до того, как страна не выполнит ряд обязательств, включая ратификацию двустороннего соглашения о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам, а также снятие ограничений с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.

Ранее Шамба заявлял, что Абхазия собирается стать членом Организации Объединенных Наций (ООН). Это должно стать конечной целью государства на пути к широкому международному признанию Сухума. Однако глава МИД назвал этот процесс очень сложным.

