Эксперт Тарасов: РФ приостановила экономическую помощь Абхазии из-за сближения с Грузией

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Россия частично приостановила социально-экономическую помощь Абхазии из-за сближения с Грузией, считает эксперт по Кавказу Станислав Тарасов.

"Абхазия чувствовала себя достаточно комфортно в условиях конфронтации между Грузией и Россией", – сказал он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По его словам, в ближайшее время можно ожидать восстановления дипотношений между Москвой и Тбилиси, так как грузинские власти отказались открывать второй фронт против России и не ввели антироссийские санкции.

Также Тарасов уточнил, что российским туристам в Абхазии не стоит опасаться сложностей из-за принятого решения.

1 сентября Россия приняла решение о приостановке социальных выплат учителям, врачам и силовым структурам Абхазии. Помимо этого, власти решают вопрос об оплате перетока электроэнергии по коммерческим ценам.

До этого Абхазия объявила о своих планах стать членом Организации Объединенных Наций (ООН). Это должно стать конечной целью государства на пути к широкому международному признанию Сухума. Однако глава МИД республики Сергей Шамба назвал этот процесс очень сложным.