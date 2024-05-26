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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию, а также стать членом Евросоюза в 2030 году. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Наша грузинская мечта, чтобы к 40-летию восстановления независимости Грузии – в 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами", – отметил дипломат.

До этого Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине. По его словам, единство народа и избранные ими власти, "несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента", позволили сохранить мир в Грузии в последние два года.

В середине мая грузинский парламент одобрил закон об иноагентах в третьем чтении. Председатель законодательного органа Шалва Папуашвили сказал, что его поддержали 84 депутата, против проголосовали 30 человек.

Через несколько дней президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она указала, что данный закон "по своей сути и духу является российским", противоречит Конституции Грузии и всем европейским стандартам, в связи с чем представляет препятствие на европейском пути страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщал, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо.

