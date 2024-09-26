"КП": парламент Абхазии приступил к принятию обещанных РФ законопроектов

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Парламент Абхазии начал принимать обещанные российской стороне законопроекты после того, как РФ приостановила финансирование соцпрограмм республики. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Так, 25 сентября местные депутаты ратифицировали Соглашение между Абхазией и РФ "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам".

Отмечается, что данный закон стал одним из предметов спора между Москвой и Сухумом. Еще одним таким вопросом является законопроект о разрешении для граждан РФ покупать коммерческую недвижимость.

Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты учителям, врачам и силовым структурам Абхазии. Помимо этого, власти решали вопрос об оплате перетока электроэнергии по коммерческим ценам.

Данное решение было принято в рамках взаимных договоренностей и связана с "балансом обязательств", отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, это не свидетельствует об обострении в отношениях между Москвой и Сухумом.

По мнению экспертов, РФ частично приостановила социально-экономическую помощь Абхазии из-за сближения с Грузией. Вместе с тем российским туристам в Абхазии не стоит опасаться сложностей из-за принятого решения, заверили специалисты.