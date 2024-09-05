Лавров связал приостановку соцвыплат в Абхазии с "балансом обязательств"

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Приостановка Россией социальных выплат учителям, врачам и силовым структурам Абхазии происходит в рамках взаимных договоренностей и связана с "балансом обязательств", уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран и в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в парламентах, у каждой страны есть свои обязательства", – сказал министр в интервью РБК.

Также Лавров подчеркнул, что это не свидетельствует об обострении в отношениях между Москвой и Сухумом.

Кроме прекращения выплат, в Абхазии стоит вопрос об оплате перетока электроэнергии по коммерческим ценам, заявил ранее глава местного МИД Сергей Шамба. Эксперты предполагают, что РФ приостановила свою помощь республике из-за сближения с Грузией, так как Тбилиси отказался открывать второй фронт против России и не стал вводить антироссийские санкции.

