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Абхазия собирается стать членом Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу МИД республики Сергея Шамбу.

Как он подчеркнул, вступление в ООН является "конечной целью" Абхазии по широкому международному признанию страны.

"Все это логически взаимосвязано между собой. Конечно, мы прекрасно понимаем, что это очень сложный процесс", – сказал Шамба.

Министр также отметил, что "никто не отменял" политику двойных стандартов, с которой сталкивается Абхазия. Он выразил надежду, что в обозримом будущем число стран, которые признают республику в качестве суверенного и независимого государства, увеличится.

В мае премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию. Он также добавил, что страна планирует стать членом Евросоюза в 2030 году.

Ранее Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Ее возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.