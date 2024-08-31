Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН

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Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Ее возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, соответствующий приказ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Кроме того, в состав войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Также глава государства поручил МИД утвердить состав советников, экспертов и технического персонала, которые будут сопровождать делегацию на Генассамблее.

Ранее в России отклонили приглашение Швейцарии на 75-летие Женевских конвенций. В швейцарском министерстве иностранных дел рассказали, что страна приглашала миссию России при Совете безопасности ООН неофициально посетить Женеву.

Между тем замглавы МИД РФ Михаил Галузин во время переговоров с послом Турции в РФ Танжу Билгичем призывал Анкару отказаться от участия в деструктивной политике Запада по Украине. Галузин также подтвердил неизменную позицию Москвы о категорической неприемлемости результатов саммита в Швейцарии.

