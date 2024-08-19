Bloomberg: Индия согласилась передавать послания Путина и Зеленского

Фото: 123RF/marisafoto

Индия согласилась передавать сообщения между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники издания, индийский премьер Нарендра Моди не планирует становиться посредником в дипломатическом урегулировании. По информации агентства, это отчасти объясняется зависимостью Индии от российских энергоресурсов и оружия.

По мнению источников, Зеленскому важно встретиться с индийским премьером для обсуждения роли Индии в восстановлении мира. Визит вряд ли станет площадкой для важных заявлений, хотя в его рамках планируется заключить несколько соглашений, добавили собеседники Bloomberg.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами тайные контакты России и Украины при посредничестве Катара и Турции. Как предполагает министр, соответствующие сведения появляются, чтобы развивать тему неприемлемой для российской стороны конференции по Украине в Швейцарии.

Он также объяснил, что после вторжения ВСУ в Курскую область о переговорах с Украиной не может быть и речи, на что ранее указал Путин.