Россия призвала Турцию не участвовать в деструктивной политике Запада по Украине

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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин во время переговоров с послом Турции в РФ Танжу Билгичем призвал Анкару отказаться от участия в деструктивной политике Запада по Украине, которая ведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта, его затягиванию и напрасным жертвам. Об этом сообщается на сайте МИД.

Российский дипломат решительно осудил нападение ВСУ на Курскую область, подчеркнув, что в такой обстановке не может идти речи о каких-либо переговорах с Киевом. Галузин также подтвердил неизменную позицию Москвы о категорической неприемлемости результатов саммита в Швейцарии, который направлен на "сколачивание антироссийской коалиции" и предъявление РФ ультиматума на основе "формулы Зеленского".

В рамках встречи стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие конструктивных отношений между Россией и Турцией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами тайные контакты России и Украины при посредничестве Катара и Турции. По его мнению, соответствующие сведения появляются, чтобы развивать тему неприемлемой для РФ конференции по Украине в Швейцарии, где было принято решение о формировании рабочей группы по энергетике, продовольственной безопасности и по гуманитарным вопросам.

О невозможности проведения переговоров с Украиной после нападения ВСУ на Курскую область сообщал и Владимир Путин. Глава государства добавил, что противник при помощи "западных хозяев" выполняет их волю.