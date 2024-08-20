Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:40

Политика

Россия призвала Турцию не участвовать в деструктивной политике Запада по Украине

Фото: depositphotos/Alexis84

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин во время переговоров с послом Турции в РФ Танжу Билгичем призвал Анкару отказаться от участия в деструктивной политике Запада по Украине, которая ведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта, его затягиванию и напрасным жертвам. Об этом сообщается на сайте МИД.

Российский дипломат решительно осудил нападение ВСУ на Курскую область, подчеркнув, что в такой обстановке не может идти речи о каких-либо переговорах с Киевом. Галузин также подтвердил неизменную позицию Москвы о категорической неприемлемости результатов саммита в Швейцарии, который направлен на "сколачивание антироссийской коалиции" и предъявление РФ ультиматума на основе "формулы Зеленского".

В рамках встречи стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие конструктивных отношений между Россией и Турцией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами тайные контакты России и Украины при посредничестве Катара и Турции. По его мнению, соответствующие сведения появляются, чтобы развивать тему неприемлемой для РФ конференции по Украине в Швейцарии, где было принято решение о формировании рабочей группы по энергетике, продовольственной безопасности и по гуманитарным вопросам.

О невозможности проведения переговоров с Украиной после нападения ВСУ на Курскую область сообщал и Владимир Путин. Глава государства добавил, что противник при помощи "западных хозяев" выполняет их волю.

Путин заявил, что Киев не смог разрушить сплоченность российского общества

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика