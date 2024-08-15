Генерал Скшипчак: конфликт Турции и Греции из-за Кипра приведет к распаду НАТО

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Конфликт между Турцией и Грецией из-за Кипра может стать причиной распада Североатлантического альянса. Таким мнением поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt.

Он подчеркнул, что НАТО не может принимать участие в войне между его членами. В связи с этим руководство военного блока будет стремиться к тому, чтобы все споры решались дипломатическим путем.

"В Альянсе будут те, кто поддерживает Турцию, и те, кто поддерживает Грецию. Это будет конец НАТО", – добавил Скшипчак.

В декабре прошлого года Турция подписала с Грецией Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве в ходе визита в Афины турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Однако, по его словам, между двумя странами еще есть вопросы, которые необходимо решить. Также он уточнил, что именно от Греции и Турции зависит, допустят ли две страны развитие напряженности между правительством и народами.