Турция и Греция подпишут Декларацию о добрососедстве

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Турция планирует подписать с Грецией Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве в ходе визита в Афины турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана 7 декабря. Об этом сообщил Эрдоган в интервью изданию Kathimerini.

"Греция – наши соседи. Мы имеем одну и ту же географию, море. Мы дышим одним и тем же воздухом. Мы связаны нашим прошлым", – отметил он.

Однако, по его словам, между двумя странами еще есть вопросы, которые необходимо решить. Также он уточнил, что именно от Греции и Турции зависит, допустят ли две страны развитие напряженности между правительством и народами.

В связи с этим Эрдоган уточнил, что в рамках отношений с Грецией стоит говорить о принципе win-win ("беспроигрышный вариант"), который уже прослеживается в подходе Турции к международным взаимодействиям с другими государствами.

"В последнее время у нас появилась хорошая динамика в выстраивании наших отношений с Грецией в рамках этой концепции. Мы возродили двусторонние механизмы, которые долгое время бездействовали", – добавил турецкий лидер.

Как он утверждает, Турция и Греция хотят развивать сотрудничество во многих областях. При этом он указал на то, что теперь обе стороны несут ответственность за укрепление и продвижение отношений.

Ранее представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в дипломатических отношениях между Анкарой и Москвой нет. Он также сообщил, что стороны ведут переговоры по зерновой сделке.

