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США и НАТО разрабатывают новый план против России. Об этом сообщает infoBRICS, ссылаясь на заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

Он сказал, что цель заключается в адаптации подхода НАТО к действующим реалиям, сохранив при этом задачу, согласно которой Украина должна "победить" в конфликте. Именно для этого альянсу, как сообщает портал, нужны изменения, чтобы помочь киевскому режиму. Также, по словам О'Брайена, необходимо, чтобы страны G7 оперативно направили Киеву все замороженные активы РФ.

Последним шагом, по предположениям портала, станет вступление Украины в НАТО. В материале сказано, что "новая стратегия" альянса против РФ будет эффективной лишь при условии изменения ее целей. Издание отмечает, что пока Запад старается удержать однополярный мировой порядок, то мира будет сложно достичь.

Кроме того, как сообщают авторы статьи, если попытки измотать Россию не прекратятся, то конфликты будут продолжаться, так как Москва не позволить ставить в опасное положение жизнь ее граждан.

Ранее заместителя госсекретаря США Мэллори Стюарт заявила, что США не намерены отказываться от поддержки Украины ради возобновления диалога с Россией по контролю над вооружениями. Такое заявление она сделала в ответ на якобы требование Москвы к Вашингтону прекратить поддерживать Киев, если США хотят возобновления диалога с РФ по вооружениям и сокращению стратегических рисков.

При этом она добавила, что США готовы к обсуждению с РФ и Китаем уменьшения рисков и проблематики контроля над вооружениями. Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развязанная США и НАТО гибридная война против России может привести к прямому столкновению ядерных держав.

