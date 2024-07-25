Госдеп: США не откажутся от поддержки Киева ради диалога с РФ по контролю вооружений

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Соединенные Штаты Америки не намерены отказываться от поддержки Украины ради возобновления диалога с Россией по контролю над вооружениями, сказала помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, передает РИА Новости.

Такое заявление она сделала в ответ на якобы требование Москвы к Вашингтону прекратить поддерживать Киев, если США хотят возобновления диалога с РФ по вооружениям и сокращению стратегических рисков.

"Они (Россия. – Прим. ред.) заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например, отказаться от поддержки Украины – чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это", – сказала Стюарт во время своего выступления на тематической дискуссии в аналитическом Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в РФ и включен в перечень нежелательных НПО).

Кроме того, Америка готова к обсуждению с РФ и Китаем об уменьшении рисков и проблематике контроля над вооружениями, подчеркнула Стюарт на вопрос о планах размещения Штатами ракет в Германии.

Тем временем послы Европейского союза договорились о выделении Украине транша "на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации страны", в размере 4,2 миллиарда евро. Кроме того, планируется также выделить транш из доходов от активов РФ в размере 1,4 миллиарда евро. Его перечислят ЕК в начале августа.