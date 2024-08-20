Россия отклонила приглашение Швейцарии на 75-летие Женевских конвенций

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В России отклонили приглашение Швейцарии на 75-летие Женевских конвенций, передает "Московский комсомолец".

Немногим ранее в швейцарском министерстве иностранных дел рассказали, что страна приглашала миссию России при Совете безопасности ООН неофициально посетить Женеву 25–26 августа.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин во время переговоров с послом Турции в РФ Танжу Билгичем призывал Анкару отказаться от участия в деструктивной политике Запада по Украине. Галузин также подтвердил неизменную позицию Москвы о категорической неприемлемости результатов саммита в Швейцарии.