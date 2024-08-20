20 августа, 22:23Политика
Россия отклонила приглашение Швейцарии на 75-летие Женевских конвенций
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
В России отклонили приглашение Швейцарии на 75-летие Женевских конвенций, передает "Московский комсомолец".
Немногим ранее в швейцарском министерстве иностранных дел рассказали, что страна приглашала миссию России при Совете безопасности ООН неофициально посетить Женеву 25–26 августа.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин во время переговоров с послом Турции в РФ Танжу Билгичем призывал Анкару отказаться от участия в деструктивной политике Запада по Украине. Галузин также подтвердил неизменную позицию Москвы о категорической неприемлемости результатов саммита в Швейцарии.