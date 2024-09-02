Партия Алиева получила большинство мест в парламенте Азербайджана

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Партия президента Азербайджана Ильхама Алиева "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") получила 68 из 125 мест в парламенте страны по итогам выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местного ЦИК по итогам обработки 91% избирательных участков.

Отмечается, что по итогам работы участков явка избирателей по всей стране составила 37,27% – проголосовало в общей сложности более 2 миллионов человек.

В середине августа Владимир Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным государственным визитом.

В ходе беседы главы государств обсудили азербайджано-армянское урегулирование. Кроме того, были затронуты вопросы дальнейшего развития отношений России и Азербайджана, а также уделено внимание актуальным международным и региональным проблемам.

Позже Путин сообщил, что Россия и Азербайджан работают над открытием в Баку совместного университета. С российской стороны президент РФ готов подключить к работе над этим проектом Санкт-Петербургский государственный университет.