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Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) победила на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия на востоке ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на предварительные подсчеты голосов.

Так, АдГ набрала 32,8% голосов, получив 32 из 88 мест в региональном парламенте. Фракция впервые в своей истории занимает первое место на земельных выборах ФРГ.

На втором месте расположился Христианско-демократический союз с 23,6% голосов (23 места), на третьем – партия "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" с 15,8% голосов (15 мест).

Следом за ними следуют партия "Левые", которые получили 12 мест в ландтаге, и Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца – 6 мест.

Помимо Тюрингии, региональные выборы в федеральных землях на востоке ФРГ также проходят в Саксонии. Глава регионального отделения АдГ Бьорн Хеке прибыл на избирательный участок на автомобиле "Лада-Нива".

Ранее кандидат в президенты Молдавии Василий Боля, которого ранее выдвинул блок оппозиционных партий "Победа", сообщил, что ЦИК во второй раз отказал ему в регистрации. Депутат уточнил, что не было созвано заседание комиссии для обсуждения и принятия решения.