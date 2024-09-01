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Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорн Хеке прибыл на избирательный участок на автомобиле "Лада-Нива". Об этом сообщает телеканал NTV.

"Глава и главный кандидат АдГ в Тюрингии проголосовал в полдень: 52-летний мужчина приехал на свой избирательный участок на "Ладе-Ниве" – внедорожнике российского производства", – подчеркивается в сообщение.

Региональные выборы начались в двух федеральных землях на востоке ФРГ, в Тюрингии и Саксонии.

Ранее Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну второй люксовый автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик, а позже лично проехал за рулем авто, посадив на пассажирское кресло председателя КНДР.

Вместе с тем лимузин Aurus, на котором Путин приехал в президентский дворец вьетнамского Ханоя, вызвал интерес у местных жителей. Машина находилась во дворе дворца, когда ее стали рассматривать вьетнамцы и фотографироваться на ее фоне. Среди них были и сотрудники полиции.

