Жители Вьетнама заинтересовались лимузином Aurus Путина

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Лимузин Aurus, на котором Владимир Путин приехал на переговоры в президентский дворец вьетнамского Ханоя, вызвал интерес у местных жителей, сообщает РИА Новости.

Президентский автомобиль, сообщают журналисты, находился во дворе дворца, когда его стали рассматривать вьетнамцы и фотографироваться на его фоне. Отмечается, что среди них были и сотрудники полиции.

Ранее, по итогам переговоров в КНДР, Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну второй Aurus, а позже лично проехал за рулем авто, посадив на пассажирское кресло председателя КНДР.

Позже, 20 июня, президент России прибыл с государственным визитом во Вьетнам. В ходе двухсторонних переговоров он отметил укрепление стратегического партнерства между двумя странами, посчитав это приоритетом Москвы. Беседа с участием глав государств завершилась спустя полтора часа.

