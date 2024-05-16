Путин передвигается по Пекину на автомобиле Aurus

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Владимир Путин по прибытии в Пекин уехал из аэропорта на автомобиле Aurus в сопровождении кортежа. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства прибыл в Китай с первым после переизбрания государственным визитом около 23:20 по московскому времени 15 мая. Его встречали представители китайской стороны и российской дипмиссии, а также рота почетного караула.

Отечественный президентский лимузин Aurus, на котором президент России покинул аэропорт, сопровождала китайская полиция и отряд мотоциклистов.

Путин прибыл в Китай с государственным визитом. По итогам его переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином планируется подписание совместного заявления и некоторых двусторонних документов.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что российский лидер подарил лидеру КНДР автомобиль российского производства. Позднее стало известно, что подаренным авто был именно Aurus, модель которого не уточнялась.