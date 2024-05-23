Путин подарил королю Бахрейна длинную версию Aurus

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Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию автомобиля Aurus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

"Да, могу сказать (что было подарено. – Прим. ред.)", – отметил он.

В мае бахрейнские СМИ анонсировали визит Халифа в РФ. По их данным, после переговоров с Владимиром Путиным планируется провести переговоры о двустороннем сотрудничестве. Затем лидеры двух стран обсудят текущую обстановку в мире, а также подпишут ряд документов.

22 мая король Бахрейна прибыл с официальным визитом в Россию. Самолет лидера страны приземлился в одном из московских аэропортов.

Ранее генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил Путина посетить Ханой с официальным визитом. Позже информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

