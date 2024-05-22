BNA: король Бахрейна посетит с визитом Россию

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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа 22 мая приедет в Россию с официальным визитом, сообщает бахрейнское госагентство BNA.

Король прибудет в Москву якобы по приглашению Владимира Путина, чтобы провести переговоры, посвященные двустороннему сотрудничеству и развитию текущей региональной и международной ситуации. Кроме того, встречу посвятят результатам 33-го арабского саммита, организованного Бахрейном 16 мая.

Агентство напомнило, что арабские лидеры по итогам саммита приняли декларацию с призывом о размещении на территории сектора Газа международных миротворцев, чтобы реализовать решения о создании двух независимых государств.

Ранее генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил Путина посетить Ханой с официальным визитом. Позже информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.