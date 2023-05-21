Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом во Вьетнам, где в понедельник, 22 мая, проведет переговоры с руководством страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат Медведева.

"Во время визита он проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом и постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май", – отмечается в сообщении.

Политик проведет встречу с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, а также с премьер-министром Фам Минь Тинем. После встречи с ними Медведев возложит венки к памятнику павшим воинам и мавзолею Хо Ши Мина в Ханое.

Во время рабочего визита поднимут вопросы регионального взаимодействия. Кроме того, будут обсуждаться вопросы, связанные ситуацией на Украине. Также уделят внимание расширению в сферах торгово-экономической и гуманитарной.

В ходе переговоров дадут оценку российско-вьетнамским отношениям, политическому и межпартийному диалогу.

Медведев должен в ходе переговоров затронуть тему национальных валют во взаимной торговле, а также возможности оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных средств во Вьетнаме при помощи карт "Мир".

Особое внимание уделят взаимодействию в сфере энергетики. Обсудят работу во Вьетнаме ПАО "Газпром", АО "Зарубежнефть", ПАО "Новатэк". Кроме того, обсудят сооружение в республике объектов энергогенерации. Медведев обсудит с вьетнамской стороной обоюдные шаги по проекту возведения Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.

Зампред Совбеза обсудит вопрос готовности российских компаний возобновить поставки пшеница и увеличить количество экспорта мяса. Планируется обратить внимание на вопросы транспорта, включая возобновление прямого регулярного авиасообщения.

Так, авиакомпания "Ираэро" с 4 июня возобновит полеты во Вьетнам. Отмечается, что прямых перелетов между государствами не было более двух лет из-за эпидемии COVID-19. Также российские компании заинтересованы принять участие в строительстве и улучшения железнодорожной инфраструктуры Вьетнама.

Особое внимание на переговорах уделят обучению. Например, в 2022–2023 учебном году тысяча граждан Вьетнама получила возможность обучаться в российских университетах за счет средств федерального бюджета. В настоящее время в вузах РФ учатся больше 3 тысяч вьетнамцев. Российская сторона также готова и дальше содействовать наращиванию научно-технического взаимодействия.

Кроме того, тема не теряет своей актуальности тема продвижения русского языка. Российская сторона готова предметно обсуждать с вьетнамскими коллегами вопрос открытия в Ханое и Хошимине центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Вьетнама одобрил продление безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для нескольких стран, в том числе и для России.

Ведомство также продлило выдачу электронных виз на срок до трех месяцев. Таким образом правительство надеется поддержать ключевые факторы экономики страны – туризм и иностранные инвестиции. Предложение будет представлено парламенту на майском заседании.

