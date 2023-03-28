Вьетнам продлил срок безвизового пребывания для россиян до 45 дней

Фото: depositphotos/cristaltran

Кабинет министров Вьетнама одобрил продление безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для нескольких стран, в том числе и для России. Об этом сообщает портал Vietnam News.

Издание отметило, что ведомство также продлило выдачу электронных виз на срок до трех месяцев. Таким образом правительство надеется поддержать ключевые факторы экономики страны – туризм и иностранные инвестиции. Предложение будет представлено парламенту на майском заседании.

"Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что среди членов кабинета министров был достигнут общий консенсус в отношении выдачи электронных виз, действительных для однократного или многократного въезда для граждан всех стран и территорий", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в список стран, которым будет одобрено продление безвизового режима, вошли Россия, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Финляндия, Белоруссия, Испания, Швеция, Италия, Великобритания, Южная Корея и Япония.

В этом году Вьетнам ожидает принять около 8 миллионов туристов, резюмировало издание.

Ранее в России был зафиксирован ажиотажный спрос на китайские визы всех типов после возобновления их выдачи гражданам РФ. По словам замглавы визово-миграционного отдела Continent Express Юлии Отвагиной, все свободные слоты на подачу документов закончились всего за два дня. Теперь в столице запросить визу можно не раньше чем через два месяца, а в Санкт-Петербурге – через месяц. Самый высокий спрос пришелся на деловые визы.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов объяснял, что ажиотажный спрос вызван тем, что визы получают россияне, которые имеют бизнес в КНР. Люди долго находились в ожидании возможности поехать в эту страну для восстановления своих коммерческих связей.



Туроператоры отметили высокий спрос на отдых на курортах Черного моря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!