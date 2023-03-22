В Союзе туристических агентств объяснили ажиотажный спрос россиян на китайские визы

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов объяснил ажиотажный спрос россиян на китайские визы, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Уточняется, что свободные слоты на подачи документов для визы закончились в течение двух дней. В Москве запросить визу можно не ранее чем через два месяца, а в Санкт-Петербурге – только через месяц. Кроме того, в настоящее время число бронирований гражданами России отелей в крупных городах Китая увеличилось в два раза.

Голов заявил, что ажиотажный спрос вызван тем, что визы получают россияне, которые имеют бизнес в КНР. Люди долго находились в ожидании возможности поехать в эту страну для восстановления своих коммерческих связей. Также он отметил, что в данный момент существуют сложности с авиасообщением в связи с нехваткой дальнемагистральных самолетов, которые могли бы перевозить пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Жители Приморья и Хабаровского края летают беспрепятственно, на небольших самолетах до Китая можно долететь и не испытывать проблем. В центральной части России есть сложности, с этим, скорее всего, связано ограничение. На уровне министерств, на уровне реального сотрудничества эти вопросы будут решаться, поскольку спрос есть", – отметил президент Союза турагентств.

Он добавил, что с обычным туристическим потоком надо немного подождать, так как туроператорам необходимо сформировать пакетные туры с визой, перелетом, проживанием, страховкой. Чаще всего эти действия занимают несколько дней. Основная сложность – это авиаперевозка.

По мнению Голова, ситуация должна разрешиться в течение 2–3 недель. Он заметил, что Китай нельзя назвать альтернативой Турции, однако страна также является правильным направлением, которое будет использоваться.

Ранее сообщалось, что самый высокий спрос пришелся на деловые визы в Китай. Многие представители российских организаций хотят попасть на Кантонскую ярмарку, которая пройдет в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Помимо этого, компаниям также необходимо проводить регулярные переговоры с китайскими партнерами.

Кроме того, спрос увеличился и на туристические поездки в Китай. Согласно данным OneTwoTrip, КНР поднялась с 50-го на 12-е место в списке популярных выездных направлений. При этом 28% всех бронирований авиабилетов в Китай приходится на Пекин, 23% – на Шанхай и 18% – на Гуанчжоу.



Ажиотажный спрос на визы в Китай зафиксировали в России

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