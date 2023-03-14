Китай возобновит выдачу всех типов виз с 15 марта

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Департамент консульских дел МИД КНР подтвердил, что Китай собирается с 15 марта возобновить рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранцам для въезда в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Изменения в политике выдачи виз и въезда в Китай вступят в силу с 00:00 15 марта по пекинскому времени (19:00 14 марта по Москве). Коррективы в работе коснутся всех органов за рубежом КНР, которые осуществляют выдачу виз для въезда в Китай.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено ранее из-за пандемии коронавируса.

Соглашение было заключено между двумя странами в феврале 2000 года. Оно позволяет организованным туристам в группе от 5 до 50 человек посещать соседнюю страну без визы и пребывать там до 15 дней.

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