Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках – СМИ

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Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МИД РФ и Минэкономразвития.

Соответствующий документ был заключен между правительствами двух стран в феврале 2000 года. Это соглашение позволяет организованным туристам в группе от 5 до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без визы и пребывать там до 15 дней.

Представитель МИД РФ подтвердил изданию, что граждане Китая также могут въезжать на территорию России как на основании виз, так и в безвизовом порядке в рамках соглашения.

Сообщается, что для пропуска туристов на территорию РФ министерство культуры и туризма Китая в скором времени пришлет Минэкономразвития России список китайских туркомпаний, которые планируют отправлять групповые туры в РФ. Российское министерство, в свою очередь, направит этот список в пограничную службу.

Предполагаемые сроки возобновления безвизового коридора пока не названы.

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И заявил, что КНР готова возобновить полноценные контакты с Европой и миром. По его словам, страна успешно вышла из стадии пандемии.

До этого посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Китай хотел бы увеличить число регулярных и чартерных рейсов в Россию. По его словам, их могли бы выполнять китайские авиакомпании.

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