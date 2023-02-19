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Генконсульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с конца рабочего дня 20 февраля этого года. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства Нидерландов в Москве.

Причиной закрытия консульства назвали нехватку персонала из-за высылки из России большого количества нидерландских дипломатов. Отмечается, что как только сотрудников снова будет достаточно для работы, консульство вновь будет открыто.

Тем не менее посольство Нидерландов в Москве остается открытым для запроса виз на долгосрочное пребывание и оказания консульской поддержки гражданам Нидерландов в РФ.

Ранее министерство иностранных дел РФ предупредило, что Москва ответит на решение Нидерландов по высылке российских дипломатов. Незадолго до этого кабинет министров Нидерландов принял решение об ограничении числа работающих в стране российских дипломатов. Уточнялось, что оно коснется 10 сотрудников посольства РФ.

До этого послов Италии Джорджо Стараче и Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоора Плуха вызвали в МИД РФ.

В российском ведомстве заявили о недопустимости продвигаемой голландскими властями практики препятствования работе посольства России в Нидерландах и указали на деструктивную позицию Гааги на визовом направлении.

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