Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Послов Италии Джорджо Стараче и Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоора Плуха вызвали в министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Главе итальянской дипмиссии выразили недоумение в связи с отменой в Италии выступлений ряда российских исполнителей. Подобные тенденции в МИД назвали проявлением дискриминации деятелей культуры России.

В ведомстве также отметили, что РФ остается открытой к диалогу и не планирует вводить ограничений против деятелей культуры из Италии в случае соблюдения принципа равноправия и взаимности связей в данной сфере.

Также до итальянского дипломата были донесены российские оценки продолжающихся поставок вооружений и военной техники для киевского режима.

В беседе с нидерландским послом представители МИД РФ потребовали прекратить попытки нидерландских властей возложить на Россию ответственность за авиакатастрофу рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом в 2014 году. В ведомстве отметили, что следственная группа по данному вопросу ведет политизированную деятельность и "подгоняет" доказательную базу под заранее выбранную версию трагедии.

Послу Нидерландов сообщили, что российская сторона не признает результаты расследования Совместной следственной группы под руководством прокуратуры страны, поскольку представители РФ не принимали в нем полноценного участия из-за отстранения.

Кроме того, в российском МИД заявили о недопустимости продвигаемой голландскими властями практики препятствования работе посольства России в Нидерландах и указали на деструктивную позицию Гааги на визовом направлении.

Накануне сообщалось о решении России выслать из страны четырех дипломатов Австрии в качестве ответной меры на объявление российских дипломатов в стране персонами нон грата. Австрийскому послу в РФ также была вручена нота протеста.

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