Захарова заявила, что Лавров был инициатором резолюции СБ ООН по Минским соглашениям

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава МИД России Сергей Лавров был инициатором разработки резолюции Совета безопасности ООН по Минским соглашениям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Все разговоры о том, планировала Россия выполнять Минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт – лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным", – пишет Захарова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Минским соглашениям стали камуфляжем для подготовки Киева к решению проблем при помощи силы. Он отметил, что при проведении завершающих работ над Минскими соглашениями Москва была пессимистически настроена из-за поведения Киева.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не собирался выполнять Минские соглашения. По его словам, об этом он говорил и Владимиру Путину, когда в 2019 году проходила встреча в нормандском формате.

Захарова назвала Украину и Запад "могильщиками" Минских соглашений

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