Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не собирался выполнять Минские соглашения. Об этом он сказал в интервью Spiegel.

Президент Украины заявил занимавшей на тот момент пост канцлера ФРГ Ангеле Меркель и французскому лидеру Эммануэлю Макрону об их невыполнимости.

"Что касается Минска в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: "Мы не сможем его так реализовать", – признался Зеленский.

По словам украинского лидера, об этом он говорил и Владимиру Путину, когда в 2019 году проходила встреча в нормандском формате. Зеленский вспоминает, что всех удивил его настрой касательно Минских договоренностей. Участники встречи упрекнули его в том, что он заранее не сказал об этом.

Президент Украины отметил, что соглашения были нужны для обмена военнопленных.

Ранее украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что Украина могла стать нейтральной страной, если бы выполнила свою часть Минских соглашений. Однако эти договоренности не устраивали бывшего украинского лидера Петра Порошенко, а затем и действующего президента Зеленского.

До этого Меркель назвала Минские соглашения попыткой предоставить Киеву время на увеличение своей мощности. Она также выразила сомнение, что в 2014 году государства НАТО могли оказать Киеву поддержку в том же количестве, в котором они делают это сейчас.

Позже бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил слова Меркель. По его словам, с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Он уточнил, что тогда геополитическая ситуация не была благоприятной для Киева, а Западу нужна была передышка.



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